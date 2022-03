Le Canadien est une équipe complètement transformée depuis l’arrivée de Martin St-Louis et personne ne l’avait vu venir, moi inclus. Eh oui, le CH joue comme un vrai club de hockey !

Oublions le classement. On sait bien qu’il n’y aura pas de participation aux séries éliminatoires, mais ce n’est pas une raison pour fermer les livres et je suis impressionné par la façon dont les joueurs se comportent.

Il faut toujours aller de l’avant et c’est bon de voir que les joueurs sont engagés. Lorsque je les vois debout sur le banc en fin de période, je constate que les gars ont du plaisir à jouer et qu’ils veulent bâtir quelque chose.

On n’aurait pas imaginé, il y a quelques semaines, que le Canadien puisse gagner cinq matchs d’affilée alors qu’il n’avait pas réussi à coller deux victoires en quatre mois.

C’est important de terminer la saison sur une bonne note, d’avoir le sentiment de progresser et d’entrevoir la prochaine saison avec optimisme. D’un point de vue individuel, j’ai toujours essayé de trouver des raisons pour me motiver en pensant à ma saison suivante.

Bon, l’équipe n’est pas parfaite, mais au moins, la nouvelle attitude des joueurs va permettre au directeur général, Kent Hughes, de mieux évaluer ses effectifs et de prendre les bonnes décisions, chose qui est difficile à faire lorsque l’équipe est amorphe.

Abandonner un joueur parce qu’il est dans une mauvaise période et l’échanger n’est pas toujours la bonne solution, surtout si on n’obtient pas une bonne valeur en retour.

Les meilleurs échanges sont souvent ceux qu’on ne fait pas et un bel exemple est celui de Johnny Gaudreau, à Calgary. Il a connu sa pire saison l’an dernier et plein de gens l’expédiaient sous d’autres cieux. Il est toujours à Calgary et aujourd’hui il occupe le septième rang des meilleurs marqueurs dans la LNH.

Pas si mauvaise

Lorsque les joueurs fournissent leur effort maximal, ça réduit le risque d’erreur d’un directeur général. Je ne crois pas que Hugues va surestimer son équipe pour autant, mais il va peut-être réaliser que son équipe n’est pas si mauvaise qu’elle paraissait.

On ne se contera pas d’histoire. Le Canadien est au même niveau où il a toujours été depuis dix ou quinze ans, soit une équipe de milieu de peloton qui se faufile en séries une année sur deux ou presque, s’il n’y a pas trop de blessés et si Carey Price est en santé.

Je pense que Marc Bergevin a parfois surestimé son équipe justement en raison du brio de Price. Il a laissé partir des joueurs qu’il a refusé de payer, comme Alexander Radulov et Andrei Markov, en 2017, ou encore Phillip Danault, l’été dernier, et il n’a rien obtenu en retour. Résultat, le Canadien a raté les séries en 2018 et ce sera encore le cas, cette année. Voilà une recette pour régresser, et au mieux, faire du surplace.

Chiarot, un bon test

Price a souvent faussé les données, mais désormais c’est à Hugues d’être clairvoyant. Peut-être que garder Jeff Petry à Montréal ne serait pas une si mauvaise idée, mais ça dépend du joueur en bonne partie et aussi des offres qui sont sur la table.

Le cas de Ben Chiarot sera très intéressant et ce sera le premier vrai test pour Hugues, qui a tout intérêt à laisser monter les enchères d’ici la fin de la période de transactions.

Ce sera intéressant de voir les performances du Canadien à Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver au cours des prochains jours, et bien que je ne m’attends pas à quatre victoires, j’anticipe un effort maximal à chaque match, comme c’est le cas depuis que St-Louis est derrière le banc.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

LE RETOUR DU HAMBURGLAR

C’était bon de voir le Hamburglar (Andrew Hammond) gagner contre son ancienne équipe, samedi à Ottawa. Avec lui et Samuel Montembeault, on peut s’attendre à une certaine stabilité devant le filet. Hammond m’impressionne et je le trouve encore meilleur que lors de sa spectaculaire épopée avec les Sénateurs en 2015 (20-1-2/ 0,941/1,79). Comme un bon vétéran, il a gagné en maturité et il lit très bien le jeu. On sent qu’il est une force tranquille et je le trouve encore plus complet qu’à l’époque.

DES « NOUVELLES » DE PRICE

Je vous avoue que je suis resté sur mon appétit à propos du bilan de santé de Carey Price, annoncé, vendredi. Je m’attendais à recevoir plus d’informations, et tout ce qu’on a appris, c’est qu’il ne serait pas sur la glace cette semaine. Je suis de plus en plus inquiet dans son cas. On ne peut pas dire que c’est la transparence la plus complète dans ce dossier.

PEKKA RINNE

Les Predators de Nashville ont retiré le chandail du gardien Pekka Rinne, la semaine dernière, dans une cérémonie très touchante. Je ne m’attendais pas à une grande carrière de sa part, sachant que c’était un choix de 8e ronde en 2004, mais la première fois que je l’ai vu jouer, il m’a grandement impressionné. Je n’avais jamais vu un gardien de 6 pi 7 po être aussi rapide et aussi agile. Son successeur, Juuse Saros, fait 8 pouces de moins en taille, mais je peux vous garantir qu’il a appris énormément en évoluant aux côtés de Rinne, qui a toujours eu une éthique de travail exemplaire.

LES ATHLÈTES RUSSES

Les répercussions de la guerre en Ukraine sont énormes et rien ne remplacera les vies humaines perdues. Sur le plan sportif, cependant, c’est désolant parce que plusieurs athlètes russes dans tous les sports vont souffrir de décisions politiques sur lesquelles ils n’ont aucun contrôle. Par exemple, on doit reprendre les championnats du monde de hockey junior, cet été, en Alberta, mais sans la participation des Russes, comme le souhaite Wayne Gretzky, ça ne serait pas la même chose.