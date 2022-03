Le milieu du documentaire québécois demande plus de financement

Plusieurs centaines de membres du milieu du cinéma québécois unissent leur voix pour demander plus d’argent de Québec pour le documentaire, un genre cinématographique dont le financement, selon eux, aurait diminué de moitié depuis 10 ans.

Une lettre dénonçant ce sous-financement chronique, signée par plus de 650 personnes, a été transmise lundi à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Cette société d’État, qui relève du ministère de la Culture et des Communications, est responsable de distribuer les montants destinés à financer les productions culturelles, entre autres celles du secteur cinématographique.

«On a compilé les chiffres disponibles dans les rapports annuels et ce qu'on constate est troublant. Tandis que le budget total d'aide à la production cinématographique de la SODEC est passé de 26 millions$ en 2013 à 41 millions$ en 2021, la part octroyée au documentaire a été réduite de moitié, donc tout le reste va aux productions de fiction», s'insurge Denys Desjardins, cinéaste et auteur de plusieurs films, dont Le Château et L'Industrie de la vieille$$e.

Selon les statistiques rendues publiques par la SODEC, la part allouée au documentaire représente en moyenne 7 % de son enveloppe globale. Elle se chiffrait à 10,5 % en 2012, mais, 10 ans plus tard, seulement 3,4 % y sont consacrés, a-t-on pu constater. Les cinéastes signataires de la lettre, incluant plusieurs réalisateurs de fiction, dont Denys Arcand, Denis Villeneuve et Philippe Falardeau, demandent plutôt que l'enveloppe attribuée au cinéma documentaire représente 15 % des fonds.

«La SODEC a le mandat de soutenir l'ensemble des pratiques cinématographiques et le documentaire en est un des piliers. À maintenir sa participation à un niveau aussi négligeable, ce n'est ni à son développement, ni à son rayonnement que la SODEC contribue, mais à son étouffement à très court terme», ajoute Denys Desjardins.

Dans un communiqué émis en réponse à la lettre des cinéastes, la SODEC répond que les chiffres publiés dans son rapport annuel reflètent les sommes engagées dans une année financière dans des projets ayant pu compléter leur financement auprès d'autres bailleurs de fonds, tels Téléfilm Canada ou les différents fonds privés.

«Il y a donc un écart entre les projets acceptés par la SODEC dans une année donnée et les projets se concrétisant dans la même année. Dans l’exemple de 2020-2021, cet écart s’explique par l’incapacité de compléter leur financement ou par la pandémie qui a forcé la mise sur pause de plusieurs projets devant se tourner au cours de l’année», dit la société d'État.

À la question de savoir pourquoi le documentaire bénéficie beaucoup moins de son aide financière que le cinéma de fiction, la société d'État n'a pas souhaité répondre à notre demande d’explication.

