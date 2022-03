Maple Leafs: Jack Campbell se croit en mesure de rebondir

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Jack Campbell connaît un début d’année 2022 difficile, mais le principal intéressé n’est pas inquiet et croit qu’il pourra retrouver ses bonnes habitudes rapidement.

La plus récente contreperformance de l’homme masqué a été offerte samedi, lorsque la formation ontarienne était de passage au Little Caesars Arena pour y affronter les Red Wings de Detroit. Campbell bénéficiait d’une avance plus que confortable de 7 à 2 après 40 minutes. Il a toutefois accordé trois buts dans les premières 4 min 42 s du troisième vingt et s’est fait montrer la porte de sortie, après avoir cédé cinq fois en 25 lancers. Les hommes de Sheldon Keefe ont finalement résisté pour triompher 10 à 7.

«Il y a une petite séquence dernièrement où je ne joue pas à la hauteur de mes attentes. Heureusement, j’ai d’excellents coéquipiers, entraîneurs et des gens dans ma vie qui m’aident à relaxer et passer à autre chose», de dire Campbell, lundi, tout juste avant le match des siens contre les Capitals de Washington. L’entraîneur-chef Sheldon Keefe a d’ailleurs décidé de faire confiance à Petr Mrazek pour ce match.

Départ en force

Campbell a été l’une des vedettes du fulgurant début de saison des Maple Leafs. En 23 matchs durant les mois d’octobre, novembre et décembre, dont 22 en tant que partant, Campbell a maintenu une fiche de 15-5-2, une moyenne de buts accordés de 1,94 et un taux d’efficacité de ,937.

Ses performances lui ont même valu d’être nommé au match des étoiles de la Ligue nationale. Son nom était même associé à ceux d’Igor Shesterkin et d’Andrei Vasilevskiy, entre autres, dans la course au trophée Vézina, remis annuellement au meilleur gardien du circuit Bettman.

«Dans mon cas, c’est assez simple. Je suis le même gardien qu’au début de l’année en termes de talent. Je dois simplement me détendre, avoir du plaisir et ne pas trop m’en faire avec tout cela», a ajouté l’athlète de 30 ans.

Depuis le début de l’année 2022, le scénario a considérablement changé pour Campbell. En 15 rencontres, il a affiché un dossier de 8-3-2, une moyenne de 3,49 et un taux de ,887.

«Jack avait mérité toute l’attention qui lui était donnée en raison de ses performances. Mais il faut aussi que tu sois prêt au contraire, a révélé Keefe. Nous croyons toujours que nous avons un bon gardien qui sera en mesure de trouver un certain niveau de constance. C’est ce qu’il continue de travailler.»

«J’apprends encore certaines choses, a admis Campbell. C’est réellement ma première année complète en tant que numéro 1, ou du moins, je devrais dire la première année que je joue autant et je continue d’en apprendre et j’essaie de m’améliorer à tous les jours. Il va y avoir des moins bonnes séquences ici et là. Même les meilleurs gardiens en ont. Tout est une question de savoir comment je vais m’en sortir.»

Campbell pourrait retrouver son filet et tenter de corriger la situation mercredi, au Scotiabank Arena, lorsque les Sabres de Buffalo seront les visiteurs.

