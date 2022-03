Patrice Bernier devient un immortel du soccer au pays

L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal Patrice Bernier ainsi que la Québécoise Rhian Wilkinson seront intronisés au Temple de la renommée du soccer canadien cette année, a annoncé la fédération nationale mardi.

Ayant appris l’heureuse nouvelle de son entrée au Panthéon par la bouche de Samuel Piette et de Mauro Biello, Bernier, 42 ans, a ainsi été récompensé pour une brillante carrière sur le terrain. L’analyste de la chaîne TVA Sports a porté l’uniforme montréalais en Major League Soccer (MLS) de 2012 à 2017, totalisant 15 buts et 25 mentions d’aide en 151 matchs de saison régulière. Œuvrant comme milieu de terrain, il a été le premier Canadien à jouer plus de 10 000 minutes en MLS avec une équipe canadienne et fut nommé joueur de soccer professionnel de l'année au Québec huit fois.

Bernier a également joué à Montréal quand le club se trouvait dans la A-League, de 2000 à 2002. Il a ensuite mis le cap sur l’Europe, où il a disputé des matchs pour les organisations norvégiennes Moss FK et Tromso IL. Aussi, il a montré ses talents en Allemagne et au Danemark avant de revenir en Amérique du Nord.

Sur la scène internationale, le Brossardois a représenté le Canada à maintes reprises. En tout, il a accumulé 56 sélections avec l’équipe nationale A entre 1999 à 2017, prenant le terrain à trois occasions avec le brassard de capitaine pour le Canada. Actuellement, il s’implique entre autres dans les programmes de développement externes de l’Académie du CF Montréal.

Une championne

Pour sa part, Wilkinson a remporté un championnat de la CONCACAF et deux médailles de bronze aux Jeux olympiques. Elle a représenté le Canada dans le cadre de quatre Coupes du monde de la FIFA et de trois Jeux olympiques. L’ancienne joueuse a conclu sa carrière avec 181 sélections avec l’équipe nationale de 2003 à 2017, se classant au troisième rang de tous les temps à ce chapitre.

Au niveau professionnel, Wilkinson a joué au Canada, aux États-Unis et en Norvège, aidant notamment le Lillestrom SK à atteindre la finale de la Coupe de Norvège en 2009 et à remporter le titre de la Toppserien en 2012. Elle s’est démarquée à titre de meilleure marqueuse de la W-League de l’USL en 2005, en plus d’aider le Fury d'Ottawa à atteindre la finale du championnat du circuit l’année suivante.

-L’ex-attaquante et milieu de terrain Martina Franko sera aussi honorée de la même façon. Elle compte deux médailles d'argent de la CONCACAF et une médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Rio 2007. Le Temple comptera désormais 205 membres.