Quand Patrick Roy a enguirlandé Thatcher Demko

Le gardien des Canucks de Vancouver Thatcher Demko a raconté que le caractère bouillant de Patrick Roy constitue la raison pour laquelle il ne danse plus entre les sifflets sur la patinoire.

Lorsqu’il évoluait dans la NCAA, avec l’équipe de Boston College, l’homme masqué a hérité du surnom «Dancing Demko», car il effectuait des pas de danse sur la surface glacée.

«Quand j’étais au collège, c’est quelque chose que je faisais pour me maintenir dans un bon état d’esprit pendant les matchs. Durant les arrêts de jeu, ils passaient des chansons et je dansais», a-t-il raconté dans le plus récent épisode du balado «Spittin Chiclets», notamment animé par les anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) Ryan Whitney et Paul Bissonnette.

Il a toutefois arrêté cette pratique après que Roy eut décidé de l'enguirlander en 2014, lorsque le Québécois était l’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado.

«Au camp d’évaluation avant le repêchage, j’ai rencontré l’état-major du Colorado et Patrick Roy était présent. Il m’a ramassé pour cette affaire du "Dancing Demko"».

«J’ai grandi en idolâtrant Patrick Roy et j’avais tellement hâte de voir ce qu’il avait à me dire. La première chose qui est sortie de sa bouche a été : "C’est quoi ton problème". Ce n’était vraiment pas comme ça que j’avais imaginé la chose. J’étais un jeune homme effrayé.»

«Il a continué en disant : "Je te vois danser sur la glace comme si tu te foutais du match. Pourquoi devrait-on te repêcher? On dirait que tu es juste là pour avoir du bon temps. Nous avons besoin d’un gars qui est prêt à tout pour gagner."»

«Il avait raison. Au niveau collégial, tu peux te permettre ça, mais tu ne vois pas ça dans la LNH», a conclu Demko, qui est aujourd’hui le gardien numéro 1 des Canucks.