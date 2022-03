Sanctions russes: les boxeurs Beterbiev et Makhmudov pénalisés

Les organismes mondiaux de boxe ont annoncé une nouvelle vague de sanctions à l’endroit des boxeurs russes, hier. Parmi ceux qui sont les plus touchés, il y a le champion Artur Beterbiev et le poids lourd Arslanbek Makhmudov.

La World Boxing Association (WBA) et la World Boxing Organisation (WBO ont retiré les noms de tous les boxeurs russes de leurs classements. Seuls les champions Dmitry Bivol et Radzhab Butaev ont conservé ce privilège.

Au total, ce sont 19 boxeurs russes qui ont perdu leur classement à la WBA et 10 à la WBO.

Makhmudov (14-0, 14 K.-O.), détenteur de la ceinture NABA qui est un titre mineur de la WBA, a vu son nom disparaître du site internet de cette association. À la place de son nom au huitième rang, on voit la mention #nowar (pas de guerre). Une situation qui fait bouillir son promoteur Camille Estephan.

«Arslanbek a déménagé au Québec il y a cinq ans avec sa femme et ses deux enfants, a expliqué le patron d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) lors d’une entrevue téléphonique. Son troisième enfant est né au Québec.

«Ce qui est ironique, c’est qu’il est champion nord-américain de cette association.»

Il a demandé à son avocat Anthony Rudman d’envoyer une lettre à la WBA afin d’obtenir des explications.

«C’est aberrant et c’est une injustice. Arslanbek a choisi le Québec pour y faire sa vie. C’est son choix. Tu ne peux pas le pénaliser pour ce qui se passe en Ukraine. Son adresse principale n’est même plus en Russie. La WBA va devoir se raviser.»

C’est le seul boxeur de EOTTM dans cette situation.

Une autre couche

Ce n’est pas tout. La WBC, la WBO et l’IBF ont annoncé hier après-midi qu’elles ne sanctionneraient plus de combats de championnats qui impliqueraient des boxeurs de la Russie et de la Biélorussie.

Cette mesure va plus loin que celle annoncée en fin de semaine. Elles avaient seulement mentionné qu’elles ne sanctionneraient pas les duels de championnat en Russie.

Même s’il conserve ses titres WBC et IBF, Artur Beterbiev se retrouve dans une drôle de situation. Avec cette directive, ça signifie qu’il ne pourrait pas défendre ses titres dans les prochains mois.

De plus, il ne pourrait pas se battre dans un combat d’unification avec Joe Smith jr l’été prochain. Les titres WBO, WBC et IBF auraient été à l’enjeu pour l’occasion. On se peut se demander si ce duel aura bel et bien lieu.

Pour revenir à Beterbiev (17-0, 17 K.-O.), il est un peu dans la même situation que Makhmudov. Le cogneur de 37 ans s’est établi à Montréal depuis une dizaine d’années avec sa femme, sa mère et ses enfants.

Changement pour Rivas

Cette nouvelle directive change les plans du champion WBC des super-lourds-légers, Oscar Rivas (28-1, 19 K.-O.). Il n’affrontera pas le Russe Evegny Romanov (16-0, 11 K.-O.) en juin prochain. Une nouvelle confirmée par Yvon Michel.

«Je sentais que ça s’en venait, a-t-il souligné. J’ai contacté le président Mauricio Sulaiman en fin de semaine au sujet du combat.

«Je peux dire qu’Oscar aura sa défense de titre comme prévu. Nous négocions actuellement avec deux adversaires.»