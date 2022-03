Ukraine: vers des contrecoups économiques au Canada

La vice-première ministre Chrystia Freeland prévient que les sanctions économiques imposées à la Russie en soutien à l’Ukraine pourraient affecter aussi l’économie canadienne.

«Il pourrait y avoir des dommages collatéraux (...). Nous devons nous préparer à des conséquences adverses sur notre économie», a dit Chrystia Freeland aujourd’hui.

L’effondrement du rouble, la monnaie russe, secoue déjà les marchés internationaux, et l’explosion du prix du pétrole pousse le prix de tous les biens de consommation à la hausse.

Mais les ministres des Finances des pays du G7 ne s’arrêteront pas là. Ils sont prêts à «provoquer l’effondrement de l’économie russe» pour stopper Vladimir Poutine, a dit le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire plus tôt aujourd’hui.

La ministre Freeland a ainsi signalé à Ottawa que des sanctions supplémentaires contre la Russie se préparaient et seraient annoncées prochainement.

Intérêts russes en Alberta

L’Alberta est particulièrement exposée aux sanctions économiques contre la Russie.

Son Investment Management Corporation, un investisseur institutionnel qui gère plusieurs fonds publics et régimes de retraite, détient 159 M$ en investissements directs et indirects exposés à la Russie.

De plus, deux puissants oligarques russes, Roman Abramovitch et Igor Makarov, ont des intérêts dans l’industrie pétrolière et gazière de la province.

Les deux hommes ne sont pas sur la liste des 58 individus et entreprises russes sanctionnés par Ottawa pour le moment. Mais Mme Freeland n’a pas exclu cet après-midi d’élargir cette liste.

Le premier ministre albertain Jason Kenney, lui-même, a d’ores et déjà appelé Ottawa à aller plus loin dans ses sanctions au nom des droits humains.

Pas d’intervention aérienne

Sur le front militaire, la ministre de la Défense Anita Anand a écarté à ce stade la possibilité d’imposer une zone d’exclusion aérienne dans le ciel ukrainien, comme le réclame le président de l’Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

«Ce serait une sévère escalade de la part de l’OTAN et ce n,est pas sur la table actuellement», a dit Mme Anand, puisqu’une telle mesure impliquerait que l’OTAN abatte les avions russes en vol pour les empêcher de bombarder la population civile. Ceci équivaudrait à rentrer en guerre en Ukraine.

«Il ne s’agit pas de précipiter les pays de l’OTAN en guerre. La réalité c’est que tout le monde a été précipité en guerre, non pas par l’Ukraine, mais par la Russie», a répliqué Zelenskiy.

En entrevue exclusive à l’agence Reuters aujourd’hui il a prévenu que si son pays tombe, les troupes russes seront aux portes de l’OTAN.

Dans ce contexte, la ministre Freeland maintient que «tout est sur la table».

«Si la Russie réussi, nous aurons un monde très différent de celui que nous connaissons tous et ce sera un monde dangereux pour le Canada», a-t-elle dit alors que la presse lui demandait si le Canada était prêt à entrer en guerre.

