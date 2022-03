Un financement de 18 millions $ pour l’achat d’autobus électriques

Un projet d’électrification de transport scolaire bénéficiera d’un financement de plusieurs millions de dollars de la part de Québec.

C’est une somme de 18 millions $ qui sera ainsi investis pour soutenir l’achat, par Autobus Transco, de 120 autobus électriques à la compagnie Lion Électrique, a annoncé mardi la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

«Cette annonce est un pas de plus vers l'électrification des autobus scolaires. C'est un geste concret afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en mettant à profit notre hydroélectricité», a déclaré Mme Rouleau.

«En tant que chef de file de l'industrie en matière d'innovation en transport scolaire, Autobus Transco reconnaît le rôle important que jouent l'électrification et les technologies zéro émission dans notre avenir», a pour sa part, mentionné la directrice régionale de Transco, Laurie Henner.

Le gouvernement du Québec précise que cette annonce s’inscrit dans son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Ainsi, il favorise l’électrification du parc de véhicule de la province en accompagnant les transporteurs dans l’électrification de leur flotte.

«Nous sommes fiers de soutenir, par l'entremise du Plan de mise en œuvre de notre Plan pour une économie verte 2030, des entreprises telles que Autobus Transco, qui ont à cœur de contribuer à la création d'une économie sobre en carbone, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère», a indiqué le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette.

Québec espère ainsi s’approcher de sa cible de réduction de gaz à effets de serre (GES), notamment en électrifiant 65 % des autobus scolaires de la province d’ici 2030.

«Le secteur des transports est responsable de près de 45 % des émissions de GES au Québec. C'est pour cette raison que notre gouvernement pose des gestes concrets pour accélérer l'électrification des transports», a précisé le ministre des Transports, François Bonnardel.