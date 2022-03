Une appli pour les malentendants pour communiquer dans 70 langues

Selon l’Organisation mondiale de la santé, on prévoit d’ici 2055 plus de 900 millions de personnes aux prises avec une perte auditive. Et Google entend les aider avec deux nouvelles applications mobiles, Live Transcribe et Sound Amplifier.

Grâce à cette technologie, Google veut rendre la vie plus facile avec ces deux applications, dont Live Transcribe est disponible en 70 langues et dialectes. Pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas parler, Live Transcribe utilise la transcription à l’écran et se connecte aux microphones pour améliorer la précision de la transcription.

À l’aide de la reconnaissance vocale automatique basée sur l’infonuage, les mots parlés sont affichés sur l’écran du téléphone. À partir du prototype et de plusieurs experts de partout au monde travaillant chez Google, Live Transcribe , une application qui prend des paroles du monde réel et les transforme en texte en temps réel en utilisant simplement le microphone du téléphone.

Google

Les gens de Google ont fait également appel à l’université Gallaudet, la toute première université au monde pour les gens sourds ou les malentendants, qui les a aidés à concevoir et à valider l’application afin qu’elle réponde à leurs besoins.

Pour utiliser Live Transcribe, activez-le dans les paramètres d'accessibilité, puis lancez Live Transcribe à partir du bouton d'accessibilité de la barre de navigation. Live Transcribe sera progressivement déployé dans une version bêta limitée aux utilisateurs du monde entier sur la boutique Play Store et préinstallé sur les appareils Pixel 3.

Sound Amplifier

Quant à Sound Amplifier, cette application comme son nom l’indique augmente le son en fonction des situations là où le bruit de fond est plus élevé.

On peut utiliser Sound Amplifier sur son téléphone intelligent Android avec un casque filaire pour filtrer et amplifier les sons de votre environnement. Il fonctionne en augmentant les sons silencieux, tout en n'augmentant pas trop les sons forts. Les paramètres d'amélioration audio et de réduction des bruits de fond distrayants sont accessibles à l'aide de simples curseurs et bascules.

Live Transcribe sera disponible à partir du 3 mars.