Une vie normale pour un cas rare de «bébé-bulle»

Un bébé de Gatineau né sans système immunitaire et à qui un simple rhume aurait pu être fatal a pu être vite soigné grâce à un test mis au point au CHU Sainte-Justine qui a permis d'identifier le traitement approprié à sa rare condition.

« Il est bien parti [...] On est extrêmement optimiste. Mon intime conviction, c’est qu’il va avoir une vie normale », se réjouit l'immunologue pédiatre Élie Haddad, clinicien et chercheur au CHU Sainte-Justine.

Le petit Tommy Leguerrier, aujourd’hui âgé de 2 ans, est un des rares bébés qui est né sans défense naturelle à cause d’une défaillance de son système immunitaire. Autrefois, les poupons comme lui étaient placés dans des bulles de plastique pour les isoler de tous les microbes, d’où le surnom de « bébés-bulles ».

« Je ne pouvais plus l’allaiter, parce qu’on passe des virus dans le lait maternel. C’était un gros choc. [...] Si tu donnes un bec à ton bébé, tu peux le tuer. Je ne savais même pas si je pouvais respirer dans sa direction », relate Marie-Andrée Filion, 36 ans, qui a accepté de témoigner dans le cadre de la journée des maladies rares.

Mais plus rare encore, Tommy fait partie des 5 à 10% de ces bébés-bulles qui ne présentent aucune anomalie au niveau des gènes, donc aucun test ne permettait jusqu'à récemment de savoir par quelle avenue les traiter.

« On est dans le rare au carré », commente le Dr Haddad, qui estime à une dizaine le nombre de cas en Amérique du Nord par année.

À l’aveugle

Le chercheur et son équipe ont mis sur pied un test permettant de déterminer le traitement approprié entre une greffe de moelle osseuse ou une greffe de thymus, un organe qui fait maturer les cellules T.

En gros, les cellules du patients prélevés dans 5 ml de sang sont exposées à un thymus artificiel fonctionnel : si elles ne réagissent pas, le problème vient des cellules. Si elles se transforment, le patient a besoin d’une greffe de thymus.

Autrefois, précise le médecin, on procédait à l’aveugle pour ce genre de cas.

« Il y a des enfants qui ont eu des greffes de moelle qui n’ont servi à rien et qui sont morts après. D’autres ont dû recevoir une greffe de thymus par la suite, explique-t-il. On n’avait pas le choix. On n’allait pas rien faire parce qu’on n’avait pas de test. »

Car sans greffe, un bébé-bulle ne survit pas plus d’un an, ajoute-t-il.

Tommy est le premier bébé au Québec à utiliser le test, qui a mené vers une greffe de moelle osseuse à l’âge de 9 mois.

Désinfectant et isolement

Malgré un début de vie marqué de désinfectant et d’un isolement strict, le garçonnet « rit tout le temps » et est « social au bout », raconte sa mère.

« Dès qu’il aura des amis, c’est fini, dit-elle en riant. Il rend ça moins gros parce qu’il est tellement positif. »

Mais il faudra un temps d’adaptation pour la maman, qui n’est pas encore prête à l’envoyer à la garderie, même s’il pourrait maintenant y aller.

« L’année où on a appris à être germaphobe va rester avec nous. À chaque fois qu’on le touchait, on devait se laver les mains. On nettoie encore l’épicerie. Ceux qui viennent nous voir se confinent une semaine avant. Je vais toujours avoir peur quand il aura une fièvre », explique la trentenaire.

Dépistage systématique réclamé dès la naissance

Les tests pour dépister les « bébés-bulles » devraient être automatiques à la naissance comme c’est le cas dans d’autres provinces, estime la maman de Tommy qui a eu la « chance » d’être prématuré, sans quoi sa maladie serait sûrement passée incognito.

« Les bébés prématurés n’ont déjà pas un bon système immunitaire, donc ils ont fait des tests. Sinon, on l’aurait découvert au premier rhume. Il n’avait aucune cellule T [responsables de combattre les infections], il n'aurait pas survécu à grand-chose », déplore sa mère, Marie-Andrée Filion.

Bien souvent, on ne prend conscience de la condition des bébés-bulles que lorsqu’une infection bénigne devient sérieuse, puisqu’elle n’est pas perceptible auparavant.

Sonner la cloche

« On croit qu’ils vont bien, mais leur système immunitaire est absent. Ils peuvent attraper tout et n’importe quoi et faire des maladies graves, y compris les microbes qu’on a à l’intérieur de nous et qui d’habitude ne rendent pas malade », explique le Dr Élie Haddad, immunologue pédiatre au CHU Sainte-Justine.

En Ontario, en Alberta, au Manitoba, dans les Maritimes ainsi que dans tous les États américains, le test de dépistage qui permet de sonner la cloche est automatique. Le Québec, de son côté, tarde à l’instaurer.

« De le savoir dès la naissance, ça nous permet de les isoler, de faire attention et de leur donner des traitements en attendant la greffe. Ça fait grimper les chances de survie à 90% », poursuit le médecin.

Moins de chances de survie

Le problème, c’est qu’une fois qu’ils sont infectés d’une maladie, les chances de survie des bébés-bulles descendent à 60% environ, estime-t-il.

Il travaille d’ailleurs avec le gouvernement du Québec pour mettre au point un dépistage systématique de la maladie.

« Ça aurait pu vite mal tourner. C’est intense. Je pense à toutes les mamans au Québec qui retournent avec leurs enfants à la maison sans savoir, parce qu’il n’y a pas ce dépistage », conclut Mme Filion, le cœur serré.

