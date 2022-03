Vivement le retour de Jean Charest

Ça y est, le dernier frein à une candidature de Jean Charest dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada est levé. L’annonce de la fin de l’enquête Mâchurer de l’UPAC n’était devenue qu’une question de temps. Enfin, le moment est arrivé.

Dans toute la noirceur actuelle, il n’y a pas meilleure nouvelle pour les chroniqueurs et observateurs de la politique canadienne.

Noël avant l’heure

C’est bien simple, pour la chroniqueuse que je suis, l’éventuel retour de Jean Charest, c’est Noël avant l’heure.

Mon petit doigt me dit que les caricaturistes de plusieurs médias trépignent aussi d’impatience. Un personnage politique aussi affirmé, c’est du bonbon qu’on peine à se passer.

Jean Charest, on l’aime. Et quand on ne l’aime pas, on aime ça le détester.

Le Canada n’a pas connu beaucoup de tribuns qui savent s’illustrer dans une joute oratoire aussi bien en français qu’en anglais. Même l’actuel premier ministre du Canada a de la difficulté à donner le change en français.

Vous dire que ça célèbre au Parti libéral du Canada en ce moment, ce serait faire preuve d’aveuglement. Les libéraux de Justin Trudeau doivent trembler à l’idée d’une candidature de Jean Charest.

S’il devait remporter la chefferie conservatrice, il ne serait plus possible pour les libéraux d’agiter le mouchoir de la droite religieuse pour faire peur aux électeurs.

Des nouveaux membres au Québec

Si les conservateurs voulaient relancer l’intérêt envers leur parti au Québec, ils ont maintenant une chance inouïe.

Il faut remonter à la course impliquant Maxime Bernier pour qu’on parle d’une course qui avait le potentiel de faire monter l’effectif du PCC au Québec. La dernière fois, la cacophonie de candidats et la situation sanitaire ont abouti sur une course hermétique et plutôt moche.

Maintenant qu’il est libéré de tout soupçon, parions que les appuis de Jean Charest vont monter en flèche.