LACROIX LEBLANC, Sylvie



À Mascouche, le 26 février 2022, à l’âge de 64 ans, est décédée entourée des siens Mme Sylvie Lacroix, épouse de M. Denis Leblanc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Marilyne (David), Sophie (Jack) et la fille de son époux Amélie, ses petits-enfants Lauriane, Raphaëlle, son frère Gilles (Carole), ses soeurs Ginette (Jean-Marc), Rachel, Liette et Aline (Clément), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 5 mars de 10h à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934 www.rfgoyer.comUne célébration de vie aura lieu ce même samedi 5 mars, à 16h, en la chapelle du complexe.Son chemin de vie tissé de détermination se veut une source d’inspiration pour tous ceux qui l’ont côtoyée.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Lamater, le personnel du CHUM, spécialement le Dr Botez et l’infirmière Sophie Villemaire pour les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut s’exprimer par un don à la Société de la SLA du Québec :