CHIASSON, Jacques



De Saint-Paul de Joliette, le 26 janvier 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jacques Chiasson.Il laisse dans le deuil, ses frères Luc, Claude, Denis et François ainsi que leurs conjointes, ses neveux et nièces, son amie Francine, ses enfants Dominic (Hélène) et Julie et ses petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 mars de 13h à 17h, une cérémonie suivra à 17h, en la chapelle du complexe funéraire