2e saison de «C'est comme ça que je t'aime»: Marilyn Castonguay a dû ajuster son tir

Marilyn Castonguay a dû ajuster son tir au début du tournage de la deuxième saison de «C’est comme ça que je t’aime». Sa Huguette, qui devient caïd de Sainte-Foy en pleine Année internationale de la femme, a beaucoup changé.

Après avoir repris une vie normale à la fin de l’été 1974 et avoir accouché, Huguette hésite à replonger dans la criminalité et, surtout, dans la violence. Elle est triste, de plus, d’avoir tué René (Rémi-Pierre Paquin), le seul homme qu’elle ait vraiment aimé...

Mais ses doutes se dissipent et elle redevient dangereuse, voire davantage encore, après avoir levé l’embargo mettant la table pour une autre saison chaude sanglante.

Après avoir reconduit les enfants au camp avec son mari Gaétan (François Létourneau) et leurs voisins Micheline et Serge Paquette (Karine Gonthier-Hyndman et Patrice Robitaille), Huguette retrouve sa carabine et son œil du tigre – qui devient l’œil du diable! – quand l’un de ses collaborateurs tente de l’abattre.

Toute la bande reprend du service, y compris Marie-Josée (Sophie Desmarais), Lucien (Jean-François Provençal) ainsi que Coco et Puff (Mani Soleymanlou et Mathieu Gosselin).

Et ça fonctionne toujours. L’univers de «C’est comme ça que je t’aime», gagnante en 2020 du Gémeaux de la meilleure série dramatique pour sa première saison, est déjanté. Il est fait d’un savant mélange d’humour et de suspense, de situations surréalistes et de malaises, et bien sûr de coups de feu, sous la plume de François Létourneau et sous la houlette des réalisateurs Jean-François Rivard et Robin Aubert.

«Huguette, ça a été un autre défi cette saison-ci, et c’est correct, car ça m’a permis de ne pas m’asseoir sur mes lauriers», a dit la comédienne en entrevue avec l’Agence QMI.

«Elle est ailleurs. Elle a accouché, et il y a quand même une grosse évolution par rapport à son état et à sa vision des choses. Ça, ça a été difficile pour moi. J’ai essayé de retrouver ma Huguette pour ne pas la perdre, la naïveté qu’on aimait bien, la petite madame, mais en même temps elle n’est plus là, elle devient chef de l’organisation.»

Huguette s’inscrit dans le mouvement de libération de la femme et bien qu’elle ait une organisation criminelle à diriger, avec des ennemis montréalais qui débarquent dans le portrait, elle doit aussi prendre soin de son bébé.

Ses nouvelles responsabilités de caïd vont toutefois faire en sorte de pousser certaines tâches ménagères dans la cour de Gaétan, qui, lui, en plus de porter le tablier, verra débarquer sur son territoire un certain Gaétan 2 (Steve Laplante), tant au bureau auprès de Robert Bourassa (Claude-Michel Bleau) qu’au bercail...

Le pouvoir aux femmes

Maintenant que les femmes de la série ont «confiance en leurs moyens, elles n’ont plu besoin de leurs maris pour agir», a relaté Marilyn Castonguay, disant que la série est divertissante et drôle «parce que leurs questionnements sont tellement farfelus et parfois ça n’a tellement pas de bon sens ce qui se dit. Mais eux, les enjeux qu’ils vivent sont réels, c’est leur quotidien, et c’est très sérieux pour eux».

La gent féminine prend le pouvoir et Huguette va vouloir aider les femmes à se défendre. «Marie-Josée en a dedans, quand même, et Micheline embarque, si bien qu'on va aller au front entre filles», a dit la comédienne.

Équilibre

Pour ne pas tomber dans une caricature du «Parrain», Marilyn Castonguay a demandé qu’on la «guette» sur le plateau. Elle cherchait à maintenir un équilibre pour «ne pas perdre la petite madame et ne pas devenir trop caïd non plus».

«Jean-François est un formidable directeur d’acteurs. Il me disait parfois: "là on tombe un peu trop dans le sérieux". Il avait juste à me dire: "plus petite madame", ce qui voulait dire d’adopter un petit ton de légèreté dans la façon de dire les choses, une féminité, un côté sophistiqué.»

Les six premiers épisodes de la deuxième saison de «C’est comme ça que je t’aime» sont déposés sur ICI TOU.TV EXTRA ce jeudi. Les quatre autres s’ajouteront une semaine plus tard.

