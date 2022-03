PAULHUS, Paul-Émile



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Paul-Émile Paulhus, le 21 février dernier, à l'âge de 95 ans.Époux de feu Thérèse Lefebvre, il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Rosewald), Francine (George), Robert, Richard (Danielle), Karole et Louis-Philippe, ses 9 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, ses soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 6 mars entre 13h et 17h à laCOLLINS CLARKE MACGILLIVRAY WHITE307 PROMENADE RIVERSIDEST-LAMBERT, QUÉBECUne cérémonie aura lieu à 17h suivie d'un goûter. Les visiteurs devront respecter les règles de distanciation physique ainsi que le port du masque de protection individuelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.