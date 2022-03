STRAUSS, Louis



31 août 1947 - 23 février 2022C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de Louis Strauss, survenu à Montréal, à l'âge de 74 ans.Il était le conjoint bien-aimé de Réjeanne Tarte. Il manquera énormément à ses enfants Danielle Krawiec (Matthew), Graham Strauss (Amanda), sa belle-fille Stéfannie Le Breton (Yourick), ainsi que ses petits-enfants Amy, Rebecca et Joshua. Il laisse également dans le deuil son frère et sa soeur Jason Strauss, Carla Strauss Jones (Kenneth); ses neveux et nièces Caleb Strauss, Josiah Strauss, Tara Jones, Maris Frisbie; ses amis de longue date et partenaires commerciaux Zev Kopel (Devorah) et Biagio Di Lorenzo (Cynthia), ainsi que plusieurs autres parents, amis et bien sûr, son chat Yoko.Remerciements au Groupe Arrowman; Lucho Cavero, Léopold Molière, Manu Pelé et Steve Lefort qui ont engagé ses talents musicaux et l'ont fidèlement poursuivi ainsi que sa passion pour la création de grandes oeuvres. Aux employés de Neptronic, JESS Company, leurs clients et fournisseurs pour avoir adopté l'expertise de Louis dans l'industrie du CVC dès le début.La famille recevra les condoléances le dimanche, 6 mars 2022 de 10h à 12h et de 14h à 17h au1640 BOUL. CÔTE-VERTUST-LAURENT, QC514-331-1104Une célébration privée de la vie de Louis aura lieu le lendemain. La cérémonie sera diffusée en direct le lundi, 7 mars à 10h et pourra être visionnée en ligne. Détails sur le site internet de la maison funéraire.En sa mémoire, un don à l'AQPPT ou l'Hôpital du Sacré-Cœur-de- Montréal peut être fait.