VOLET, Michel



Michel Volet est décédé paisiblement à 87 ans, le 6 février dernier à Montréal après plusieurs mois de lent et constant déclin… il ne restait plus que sa gentillesse.Il aura eu une longue vie bien remplie, heureuse, active et aura laissé la même impression à tous avec sa grande générosité et son humour bien à lui que nous partagerons encore (et encore)…Une cérémonie sera organisée cet été à Bromont pour la famille, les proches et les amis où nous planterons un arbre à sa mémoire.Yvette (ainsi que Pascal, Stéphane, Catherine et la génération suivante)