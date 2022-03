CHAGNON SAVOIE, Lise



Au Centre d'hébergement Champlain de Verdun, le 23 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lise Chagnon, épouse de M. Roland Savoie.Outre son mari, elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Marie-Suzanne et ses enfants), ses petites-filles Amélie (Milan) et Chloé (Gabriel), ses soeurs Jeanne-D'Arc (Jean-Guy), Claire, Francine (Gilles) et son frère Robert (Ginette).Elle tenait à remercier ses neveux et nièces pour leur aide pendant son combat contre le cancer.Elle remercierait également le personnel du CHSLD de Lasalle, de l'Hôpital de Verdun et du Centre Champlain pour les bons soins prodigués.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles. Les membres de la famille procéderont en privé à la mise en niche de son urne.