POITRAS (DUMAS), Marguerite



"Margot"À New York, le 14 février 2022, est décédée Marguerite "Margot" Poitras (Dumas), épouse de feu Conrad Poitras.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Tiago Zilch), Pierre et Lynn Anne (Gary Brickwedel), ses petits-enfants Pénélope, Emmy ("Petit Poussin"), Camille et Faye, la mère de Pénélope et Emmy, Louise Couture; ses arrière-petits-enfants Tia, Ty, Jace et Naia; sa filleule Marie, ses nièces Claire, Suzanne et Marthe, son filleul Guy, ses neveux, Pierre et Antoine, son amie Line et sa fille Catherine; Manoue, Chantal et autres parents et amis.Il y aura un événement de rassemblement en fin de printemps ou pendant l'été. Contactez Carl avec toute question au :