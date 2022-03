Accident mortel à Joliette: la solution du MTQ n'aurait pas sauvé la piétonne

Trois mois après la mort tragique d’une piétonne à l’intersection la plus dangereuse de Joliette, le maire de la ville est révolté de constater que le ministère des Transports fait toujours preuve de laxisme.

« Quand l’accident est survenu, voyant l’attention médiatique que ça prenait, le MTQ nous a envoyé quatre personnes sur-le-champ, explique Pierre-Luc Bellerose, à la tête de l’une des plus grandes villes de Lanaudière depuis l’année dernière. Mais quand ce fut un peu éclipsé des nouvelles, ils sont revenus au point de départ. On est de retour dans la poutine et les dédales administratifs. »

Ironiquement, la seule action posée par le ministère à la suite du drame est l’installation d’un panneau interdisant les virages à droite sur un feu rouge. Or, cette solution n’aurait même pas permis de sauver la vie de Réjeanne Marion Lagacée, happée mortellement à la mi-novembre par une camionnette qui effectuait un virage à gauche.

L’accident est survenu sur la rue Beaudry Nord (route 343), à l’angle de la rue Saint-Louis, alors que la femme de 78 ans tentait de traverser sur un feu piétonnier tout blanc. Le GMC Sierra qui l’a heurté se trouvait aussi sur un feu vert. Il a juré aux policiers n’avoir jamais vu Mme Marion Lagacé.

Photo courtoisie Pierre-Luc Bellerose, maire

Un « feu tout rouge »

« Pas une journée ne passe sans que je pense à ma mère, mais surtout à l’accident, confie Josée Lagacée, la fille de la défunte. Les circonstances me hantent. Je la vois toujours dans ma tête en train de se faire écraser. Je souhaite que sa mémoire génère une action concrète. »

Comme le maire, Mme Lagacé estime qu’un « feu tout rouge », octroyant automatiquement une priorité piétonne, serait la meilleure solution. Celle-ci aurait probablement sauvé la vie de Réjeanne Marion Lagacé. La Ville de Joliette en fait d’ailleurs la demande depuis plusieurs années.

Lorsqu’ils ont fait l’installation du panneau qui interdit les virages à droite avant les Fêtes, la MTQ n’a mis aucun avis pour aviser les automobilistes de la nouvelle signalisation.

Le maire déplore encore une fois leur façon de faire, indiquant que les automobilistes ne respectent pas du tout le nouveau règlement.

« Je circule régulièrement là-bas et je me fais klaxonner si j’ai mon clignotant et que je ne tourne pas à droite sur une lumière rouge », dénonce le maire Bellerose.

« Acheter la paix »

Pour lui, le MTQ a voulu « acheter la paix » et ne semble pas avoir l’intention d’aller plus loin dans le dossier. Une nouvelle analyse est prévue au printemps, mais la Ville ne fonde pas beaucoup d’espoir.

« J’ai l’impression qu’on va se retrouver en 2025 avec rien », conclut le maire.

Le MTQ soutient pour sa part que le dossier demeure une priorité et que d’autres améliorations seront étudiées lors de la prochaine rencontre prévue au printemps.

« Les solutions doivent être analysées dans la perspective de la meilleure intervention afin de sécuriser les déplacements des piétons, explique Nathalie Nolin, conseillère en communication au ministère. Elles doivent tenir compte du débit de circulation à cette intersection, ainsi que des impacts sur la fluidité de la circulation dans le secteur, et la synchronisation avec les intersections de part et d’autre. »