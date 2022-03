LALONDE, Lucile (née Piché)



À Montréal, le 27 février 2022, entourée des siens, est décédée Mme Lucile Lalonde, épouse de feu Jean-Marie Lalonde.Elle laisse dans le deuil ses cinq enfants, Roger (Hélène Fortin), Michel (Lise Bourgeois), Jean-Louis (Claire Bonfils), Anne-Marie (Michael Kiebus), Geneviève (Sylvain Garneau); ses onze petits-enfants, Guillaume, Philippe, Marie-Anne, Gabrielle, Julie, Aurélie, Florence, Patricia, Éric, Émilie et Juliette, ainsi que ses deux arrière-petits-enfants, Éloi et Alix. Elle laisse aussi dans le deuil les membres des familles Piché et Lalonde et de nombreux amis.Nous tenons à remercier Mme Julie Fontaine ainsi que le personnel de La Marée pour l'accompagnement et les soins prodigués à notre mère bien-aimée.La famille recevra les condoléances chez :le dimanche 6 mars, de 13h à 16h et de 18h à 21h ainsi que le lundi 7 mars, de 9h à 10h.Le service funéraire se tiendra lundi à 11h, en l'église Saint-André-Apôtre, sise au 10 530, rue Waverly, à Montréal. Le cortège funèbre se rendra par la suite au cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour l'inhumation. Une réception suivra dans un restaurant du quartier Ahuntsic.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de messages de condoléances via l'avis de décès d'Alfred Dallaire / MEMORIASi vous souhaitez faire un don en sa mémoire, un don à La recherche / Société Alzheimer du Canada (alzheimer.ca) serait apprécié.