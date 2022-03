PROULX, Philippe



Le 25 février 2022, Philippe Proulx, né à Saint-Benoit, est décédé, à 80 ans, serein et dans la dignité comme il le souhaitait.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Michèle et ses amis.Nous apprécierions des dons à l’unité des soins palliatifs du CHSLD de Blainville en reconnaissance de l’attention et de la présence du personnel totalement dévoué.