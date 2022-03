Candidature à la chefferie: Jean Charest évalue ses appuis chez les conservateurs

L’ancien premier ministre du Québec Jean Charest a évalué ses appuis en vue d’une éventuelle candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada, mercredi soir, lors d’une rencontre avec 39 députés et sénateurs à Ottawa.

Selon les échos recueillis sur place par TVA Nouvelles, M. Charest aurait fait bonne impression auprès des gens venus l’écouter.

Le principal intéressé s’est cependant gardé de faire la moindre annonce et a assuré qu’il attend toujours de voir quelles seront les règles de la course à la chefferie pour déterminer s’il se lancera dans la course.

Jean Charest a néanmoins pris le temps de mettre en garde contre la division au sein du mouvement conservateur.

«Il nous faut des partis qui sont d’envergure nationale. C’est absolument essentiel pour l’avenir du Canada», a-t-il affirmé en s’adressant aux journalistes présents sur place.

«Ça veut dire un parti politique qui est fidèle à son histoire et qui représente chaque région du Canada et qui présente une vision qui est très inclusive du Canada», a-t-il poursuivi.

À ce jour, seul le député Pierre Poilievre a officiellement annoncé sa candidature à la chefferie. Ce dernier n’a pas hésité, ces dernières semaines, à afficher largement son appui aux manifestants qui ont occupé le centre-ville d’Ottawa.