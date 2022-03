Carl Hagelin subit une blessure inquiétante

Les Capitals de Washington seront privés des services de l’attaquant Carl Hagelin pour une période indéterminée.

Mercredi, le club de la Ligue nationale de hockey (LNH) a indiqué que son patineur souffrait d’une blessure à un œil. Il a été touché durant l’entraînement des siens, mardi.

«Nous étions en train de faire un exercice et un bâton l’a atteint, a raconté l’attaquant T.J. Oshie, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Je suis évidemment inquiet pour lui. Cela semblait très malaisant et l’équipe travaille sur son cas. Nous avons un super personnel médical et de bons [médecins]. J’espère qu’ils trouveront une solution rapide, mais nous pensons à lui en ce moment.»

En 53 parties jusqu’à maintenant en 2021-2022, Hagelin a touché la cible trois fois et a fourni 11 mentions d’aide pour 14 points. Il s’agit de sa quatrième campagne dans l’uniforme des «Caps», lui qui a déjà évolué pour les Rangers de New York, les Ducks d’Anaheim, les Penguins de Pittsburgh et les Kings de Los Angeles.