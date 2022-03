GAGNON (née Larivée)

Laurette



Le 21 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Laurette Larivée, épouse de M. Bertrand Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Réal (Christiane), Chantal (Denis), Richard (Véronique), ses petits-enfants Andrée-Anne (Guillaume), Stéphanie, Katherine (Laurent), Patrick (Dominique), Maxime (Marie-Pier), Francis (Émilie) ainsi que ses arrière-petits-enfants Vincent, Arianne et Jaycee.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Berthe, ses belles-soeurs Jeannine et Denise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 12 mars 2022 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Sainte-Julie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.