Cette casserole de linguines au citron, poulet et chou frisé égayera vos soupers de semaine

L’hiver, les agrumes agissent comme un rayon de soleil dans notre assiette: leurs parfums vivifiants et leurs écorces colorées ajoutent de la chaleur à nos plats, et ce, de l’entrée au dessert.

C’est pourquoi cette recette de linguines au citron avec poulet et chou frisé est tout indiquée pour les soupers de semaine. En plus d’être rassasiantes et savoureuses, les pâtes se préparent en un clin d’œil. C’est l’avantage de la technique «one pot», ou de la casserole: il suffit de tout envoyer dans le même chaudron et le tour est joué!

La liste d’ingrédients est courte et simple, mais ne fait pas de compromis sur le goût. On y retrouve, entre autres, de l’ail, du poulet, du citron (évidemment), des haricots blancs de type cannellini, qui ajoutent une touche de protéines et de fibres supplémentaires, mais aussi du Bouillon de poulet concentré Knorr®.

Facile à utiliser, l’ingrédient passe-partout est composé de véritable fond de volaille, est certifié sans gluten et garanti sans agents de conservation, saveurs artificielles ou colorants. Il s’adapte aisément à toutes vos recettes, celles du dimanche comme celles des soirs de semaine.

Gageons que ce repas revigorant plaira à toute la famille. N’oubliez pas de doubler la portion pour avoir des lunchs le lendemain!

Casserole de linguines au citron, poulet et chou frisé

Ingrédients

1 citron

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive, divisée

1 livre (450 g) de poitrines de poulet désossées, coupées en cubes

1 gousse d’ail, émincée

5 tasses (1,25 L) d’eau

12 oz (350 g) de linguines

1 boîte de conserve (540 ml) de haricots blancs cannellini à faible teneur en sodium, rincés et égouttés

2 c. à soupe (30 ml) de Bouillon de poulet concentré Knorr®

5 oz (150 g) de jeune chou vert frisé

Préparation

1. Râper 1 c. à thé (5 ml) d’écorce de citron et presser 1 c. à soupe (15 ml) du jus d’un citron; réserver.

2. Chauffer 1 c. à soupe (15 ml) d’huile dans un grand poêlon à feu moyen vif et cuire le poulet, en remuant de temps à autre et en ajoutant l’ail pendant les 30 dernières secondes, jusqu’à ce que le poulet soit bien cuit, environ 5 minutes. Retirer du poêlon et réserver.

3. Ajouter le reste de l’huile, l’eau, les linguines, les haricots et le Bouillon de poulet concentré Knorr® dans le même poêlon et porter à ébullition. Faire bouillir pendant 8 minutes.

4. Remettre le poulet et l’ail dans le poêlon; incorporer le chou frisé, le jus de citron et l’écorce de citron et cuire, en brassant, pendant 2 minutes. Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Vous pouvez garnir votre plat de pâtes avec du fromage parmesan râpé, du persil finement haché, du poivre fraîchement moulu ou encore des tranches de citron finement coupées pour une présentation plus soignée – et un goût relevé!

Les nouveaux bouillons concentrés de Knorr® sont faciles à utiliser et ajoutent un goût maison à toutes vos recettes favorites. Essayez-les dès aujourd’hui: c’est un petit changement qui fera une grande différence dans votre cuisine!