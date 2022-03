MANGIANTE BERTRAND

Mariette



De Montréal, le 25 février 2022, à l'âge de 99 ans et demi, est décédée madame Mariette Bertrand, épouse de feu Jean Mangiante.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christina, Marianne, Jean-Claude (Elisabeth) et Philippe (Line), ses petits-enfants Jean-Philippe, Lucas, Martin, Vincent et Sandrine ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et aucune cérémonie n'aura lieu. Ses cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil à une date ultérieure.95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.com