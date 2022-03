BUCCI, Joseph



À Laval, le 17 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Joseph Bucci, époux de Mme Jacqueline Décarie.Il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Pierre), Jocelyne (Gaétan), Gaétan (Monique) et François (Santa Isabel), ses petits-enfants : Marc-Antoine (Mélina), Catherine (Gabriel), Geneviève (Kevin), ses arrière-petits-enfants Florence, Olivia, Charles et Mathilde, les beaux-enfants de ses enfants Ariane, Danis, Annie-Pier, ses soeurs Catherine, Antoinette, Carmen, Lise (Fernando) sa belle-soeur Hélène, son beau-frère Maurice (Lise), ses nièces et neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dimanche le 6 mars de 18h à 21h et lundi le 7 mars de 9h à 10h au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu lundi le 7 mars à 10h au salon.En raison de la pandémie, le passeport vaccinal et le respect de la distance de 2 mètres seront respectés, en plus des règles sanitaires d'usage.