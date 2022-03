Coup d’éclat des agents correctionnels à Québec

Les agents des services correctionnels du Québec ont organisé mercredi matin un autre coup d’éclat en déployant une bannière devant le bureau de circonscription de la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

La sortie des agents correctionnels se voulait un moyen de pression pour parvenir à une entente dans les négociations avec le gouvernement Legault.

«Ce nouveau coup d'éclat expose encore une fois toute l'exaspération des agents correctionnels», a indiqué par communiqué Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec- Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

«Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités et d'enfin donner un mandat clair au Conseil du trésor afin que celui-ci règle leur négociation, et ce, dans les plus brefs délais», a-t-elle mentionné.

Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec avait quitté la table des négociations en décembre en raison des offres salariales du gouvernement jugées «insuffisantes», alors que le Conseil du trésor avait invité la semaine dernière les porte-paroles syndicaux à revenir à la négociation.

«Notre contrat de travail est échu depuis près de deux ans et nous espérons toujours que le Conseil du trésor prendra rapidement la juste mesure des problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre qui minent les services correctionnels du Québec», a soutenu Mathieu Lavoie, président du SAPSCQ-CSN.

«Parce qu'ils travaillent dans l'ombre, les agents correctionnels figurent parmi les oubliés de la pandémie de COVID-19», a ajouté Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

