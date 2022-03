Des scènes déchirantes

Le degré de violence de l’armée de Vladimir Poutine continue de grimper en Ukraine, tout comme le nombre de civils tués par les bombardements. Dans les plus grandes villes d’Ukraine comme Kyïv et Kharkiv, les frappes des troupes russes donnent lieu à des scènes désolantes, où l’on voit d’impuissantes victimes jonchant le sol et des quartiers dévastés.

Des policiers transportent le corps d’un passant qui a perdu la vie après le bombardement de la tour de la télévision à Kyïv, mardi.

L’entrée d’un immeuble a été lourdement endommagée par les Russes à la place de la Constitution, à Kharkiv.

Après l’attaque de la tour de la télévision à Kyïv, des agents couvrent le corps d’une des victimes.

Dans un paysage de décombres, des pompiers tentent de contenir un feu dans un immeuble d’habitation après un bombardement à Kharkiv mercredi.

LE VRAI VISAGE DE LA GUERRE

Certaines photos que nous publions aujourd’hui dans Le Journal de Montréal sont particulièrement dures et difficiles à regarder. Nous en sommes bien conscients, mais nous avons décidé de les publier afin de montrer toute l’horreur et la violence d’une guerre. Nous considérons que c’est notre rôle de montrer la réalité que vit la population de l’Ukraine, même si elle est choquante. La très grande partie de nos lecteurs sont des adultes et sont bien informés. Nous recommandons tout de même aux parents de ne pas laisser leurs enfants les regarder seuls et sans explications.

Dany Doucet

Rédacteur en chef