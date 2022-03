Des soldats russes auraient saboté leur véhicule

Confrontées à la résistance ukrainienne, certaines troupes russes auraient choisi de se rendre ou auraient saboté leur propre véhicule, au lieu de se battre, a affirmé un responsable du Pentagone en entrevue au New York Times.

Selon les informations rapportées, les troupes russes auraient le moral au plus bas et seraient confrontées à des pénuries de carburant, de pièces de rechange, et de nourriture.

Certaines unités auraient déposé les armes sans combattre après avoir affronté une défense ukrainienne ferme, a indiqué le responsable américain.

Bon nombre des troupes russes ont dans leurs rangs des jeunes hommes mal entraînés et mal préparés à la guerre.

Des informations indiquent que certains auraient percé des trous dans leurs réservoirs à carburant. Ces informations auraient été colligées à partir de déclarations de soldats russes capturés ainsi que des interceptions de communications.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des échanges entre citoyens ukrainiens et militaires russes qui font état de manque de carburant, et qui affirment ignorer à quel endroit ils se trouvent pour certains.

Ces facteurs peuvent expliquer en partie le ralentissement de la progression des forces russes vers Kyïv, malgré d’imposants convois militaires, selon des responsables américains.

Par ailleurs, les commandants russes à la tête de cette colonne blindée vers Kyïv pourraient également «regrouper et repenser» leurs plans de bataille, en faisant des ajustements à la volée dans l’espoir de prendre la capitale.

Les Russes ont encore beaucoup de ressources à leur disposition.

Selon le Pentagone, 80% des plus de 150 000 soldats russes amassés aux frontières de l'Ukraine ont désormais rejoint le combat.