Dix dirigeants de pétrolières russes visés par de nouvelles sanctions

Une dizaine de responsables des entreprises pétrolières russes Rosneft et Gazprom ont été ajoutés, mercredi soir, à la longue liste des leaders économiques et politiques de la Russie visés par des sanctions économiques du Canada.

«Ces mesures visent à exercer une pression supplémentaire sur les dirigeants de la Russie pour qu’ils mettent fin à leurs violations de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine», a expliqué Affaires mondiales Canada dans un communiqué annonçant les nouvelles sanctions.

Les mesures de rétorsion, prises en partenariat avec les alliés du Canada dans le dossier de l’invasion de l’Ukraine, entreront en vigueur dans les prochains jours. Elles permettront notamment de geler les avoirs des dirigeants ciblés, en plus d’interdire toute transaction avec eux.

Plus tôt cette semaine, Ottawa avait annoncé le gel des importations de pétrole brut russe, une mesure à la portée purement symbolique, considérant qu’aucune goutte de pétrole n’a été importée au pays depuis la Russie depuis 2019.

«Alors que les événements horribles en Ukraine continuent de se dérouler sous nos yeux, il est clair qu’il faut faire davantage. Ceux qui aident et soutiennent l'agression russe seront tenus pour responsables. Le Canada se tient aux côtés de l’Ukraine», a réitéré la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Au total, plus de 850 personnalités et entités russes sont ciblées par des sanctions économiques. Le Canada a aussi annoncé plusieurs aides à l’Ukraine, sous forme de matériel non létal, d’armes et de financement.

