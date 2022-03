Du temps ensoleillé et plus clément pour mercredi

Le temps sera généralement ensoleillé avec des températures plus clémentes mercredi à travers le Québec, excepté le nord-ouest où un avertissement de froid extrême est en vigueur.

«De l'air très froid, un ciel dégagé et des vents vifs donneront des valeurs de refroidissement éolien extrême de -38 à -42 au cours de la nuit de mercredi à jeudi matin», a indiqué Environnement Canada.

À Montréal et en Montérégie, la journée sera généralement ensoleillée avec des températures maximales de -4 degrés, alors que dans les secteurs de l’Outaouais et de Témiscamingue, l’ennuagement sera suivi de quelques averses de neige.

À Québec et en Mauricie, le temps sera également ensoleillé avec ennuagement l’après-midi et un mercure affichant -6 degrés au thermomètre, alors que dans les secteurs plus au nord, comme Saguenay-Lac-Saint-Jean, il fera plus froid.

Pour l’est de la province, l’agence fédérale prévoit un temps variable avec de la faible neige cessant le matin pour laisser place à une alternance de soleil et de nuages et des températures au-dessous des normales de saison.

Le temps s’annonce ensoleillé, mais plus froid pour jeudi avec des épisodes d’alternance de soleil et de nuages passagers pour certains secteurs de l’est de la province, selon les prévisions de l’agence fédérale.