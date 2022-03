Éjecté de sa fourgonnette lors d’une embardée sur l’autoroute 30

Victime d’une perte de contrôle sur l’autoroute 30, un homme de 59 ans a subi de très graves blessures après avoir été éjecté de sa fourgonnette, mercredi matin, dans le secteur de La Prairie, sur la Rive-Sud de Montréal.

Le drame s’est produit vers 7 h 30, au kilomètre 64 de l’autoroute 30 est, tout près de la sortie menant au boulevard Matte.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), le conducteur de la fourgonnette aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci aurait ensuite quitté la route, avant d’effectuer des tonneaux et de terminer sa course sur le côté plusieurs mètres plus loin.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La victime a été éjectée du véhicule lors de l’embardée. «Tout porte à croire que l’homme ne portait pas, ou portait mal, sa ceinture de sécurité», a indiqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Le conducteur a été transporté à l’hôpital dans un état très critique.

L’incident a causé un énorme bouchon de circulation dans le secteur, qui s’étendait à un certain moment sur environ huit kilomètres.

Un spécialiste en enquête collision de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux pour tenter d’établir la cause et les circonstances de la violente sortie de route.

Selon les premières constatations, les conditions routières pourraient avoir joué un rôle dans ce drame.