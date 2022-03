[EN DIRECT] 8e journée de guerre en Ukraine: voici tous les développements

Huit jours après le début de la guerre en Ukraine, les bombardements russes se poursuivent sur le terrain, alors que les délégations russe et urkainiennes doivent se rencontrer pour une deuxième ronde de pourparlers.

Consultez notre dossier complet sur l'invasion russe en Ukraine

Plus d'un million de réfugiés ukrainiens ont fui le pays depuis le début de la guerre, estime l'ONU.

L'essentiel de la huitième journée de guerre en Ukraine en trois points:

Voici les derniers développements de la journée, minute par minute

À LIRE | Les dons de nourriture et de matériel médical s’organisent à Montréal

Photo Héloïse Archambault

Des collectes de matériel médical et de nourriture s’organisent dans la région de Montréal pour fournir une aide d’urgence aux Ukrainiens.

À LIRE | L'accablement de jeunes Russes nés sous Poutine

Photo AFP

Honte, rage, douleur: de jeunes Russes, qui n'ont jamais connu d'autre dirigeant que Vladimir Poutine, se disent horrifiés et sans voix au chapitre depuis sa décision d'envahir l'Ukraine il y a une semaine.

À LIRE | Qui sont les riches amis de Vladimir Poutine?

Photo courtoisie

Ils sont riches, puissants et, selon Ottawa, « membres clés du cercle intime » de Vladimir Poutine. Qui sont ces oligarques russes (en gras dans les textes) visés depuis la semaine dernière par des sanctions économiques du gouvernement du Canada ? Force est de constater que cette liste est plutôt symbolique, et que certains proches de Poutine avec d’importants intérêts économiques au Canada échappent pour le moment aux sanctions.

À LIRE | Rester en Ukraine plutôt que retourner à Gatineau

Courtoisie

Une ancienne employée du parti pro-européen de l’ex-président ukrainien Petro Poroshenko, établie au Québec depuis deux ans, a choisi de rester en Ukraine pour prêter main-forte à ses compatriotes malgré les craintes qui la rongent.

À LIRE | Les quatre derniers amis de Poutine

Photo AFP

Quatre États ont appuyé la Russie hier en se prononçant contre une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU qui exige la fin de la guerre en Ukraine.

3h26 | Russes et Bélarusses finalement exclus des Jeux paralympiques

AFP

Moins de 24 heures pour changer d'avis: sous la pression, le Comité international paralympique (CIP) a finalement décidé d'exclure les sportifs russes et bélarusses des Jeux d'hiver qui démarrent vendredi à Pékin.

À LIRE | «Nous sommes en train de gagner», dit une résistante

Photo courtoisie

Si du strict point vu militaire l’agresseur russe dispose d’un grand avantage, les Ukrainiens continuent à batailler avec courage et détermination. Et malgré les attaques sur les civils, les Ukrainiens entrevoient leur victoire.

L’Allemagne va livrer 2700 missiles antiaériens supplémentaires à l'Ukraine

AFP

L'Allemagne a décidé d'accroître ses livraisons d'armes à l'Ukraine en guerre en lui dépêchant 2700 missiles antiaériens supplémentaires, a indiqué jeudi à l'AFP une source gouvernementale.

3h12 | Huit militaires roumains morts dans deux crashes près de la mer Noire

AFP

Le pilote d'un avion de chasse roumain a été retrouvé mort jeudi, portant à huit le nombre de victimes dans deux crashes d'appareils près de la mer Noire.

À LIRE | Des scènes déchirantes: les soldats russes sont sans pitié dans les grandes villes ukrainiennes, qui sont à feu et à sang

Photo AFP

Le degré de violence de l’armée de Vladimir Poutine continue de grimper en Ukraine, tout comme le nombre de civils tués par les bombardements. Dans les plus grandes villes d’Ukraine comme Kyïv et Kharkiv, les frappes des troupes russes donnent lieu à des scènes désolantes, où l’on voit d’impuissantes victimes jonchant le sol et des quartiers dévastés.

1h58 | Sommet virtuel jeudi entre Biden et les dirigeants japonais, australien et indien de l’alliance QUAD

Un sommet virtuel se tiendra jeudi entre le président américain Joe Biden et les dirigeants japonais, indien et australien de l’alliance QUAD, a annoncé New Delhi.

1h02 | Poutine discute avec Modi d’une «évacuation d’urgence» d’étudiants indiens de Kharkiv

AFP

Le président russe Vladimir Poutine a discuté mercredi avec le Premier ministre indien Narendra Modi d’une «évacuation d’urgence d’étudiants indiens» bloqués à Kharkiv, en Ukraine, où une offensive russe fait rage depuis une semaine.

À LIRE | Un Québécois en Ukraine pour sauver sa belle-famille

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Un ambulancier québécois veut mettre sur pied une expédition pour aller chercher sa belle-famille coincée en pleine zone de guerre, non loin de Kyïv.

1h11 | Se passer de gaz russe, casse-tête énergétique pour l’Allemagne

«Pas de tabou» pour se libérer de la dépendance au gaz russe : l’Allemagne doit diversifier ses approvisionnements et explore toutes les alternatives, misant sur l’importation de gaz naturel liquéfié et suggérant même un report de la sortie du nucléaire et du charbon.

À LIRE | BRP songe à quitter la Russie

Capture d’écran tirée de la version russe du site de BRP

Alors que des géants comme Apple ou Ford ont annoncé leur sortie de la Russie, la pression est de plus en plus forte sur les entreprises québécoises qui font affaire là-bas. La multinationale québécoise BRP évalue la situation « très sérieusement » et pourrait même, elle aussi, sortir du pays du dictateur Vladimir Poutine.

À LIRE | L’étau se resserre en Ukraine

Photo AFP

Les forces russes ont continué mercredi de pilonner avec brutalité plusieurs villes clés de l’Ukraine, qui étaient encerclées, voire tombées aux mains de l’ennemi quelques heures avant les pourparlers qui devaient avoir lieu ce matin.

LETTRE OUVERTE | Le Québec, un sanctuaire pour les réfugiés ukrainiens de la guerre

Photo AFP

L’agression russe de Vladimir Poutine sur l’Ukraine provoque l’inévitable déplacement de milliers de familles qui sont à la recherche d’un territoire, d’un pays ou d’une collectivité qui peuvent les accueillir et leur assurer une sécurité et un soutien humanitaire.

À LIRE | Nos chroniques

À VOIR AUSSI