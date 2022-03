F1 : Lewis Hamilton favori, malgré la révolution technique

Les amateurs de courses auront droit à de toutes nouvelles monoplaces de Formule 1 en 2022, mais l’ordre des choses ne semble pas avoir été chamboulé, du moins, aux yeux des preneurs aux livres.

En effet, Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur chrono au terme de la première semaine d’essais hivernaux qui servait principalement de déverminage pour les nouveaux bolides, la semaine dernière.

Ainsi, le septuple champion du monde et vice-champion en 2021 est le pilote parmi les 20 se retrouvant sur la grille de départ qui permettra aux parieurs de toucher la plus petite bourse en cas de gageure gagnante. Mise-o-jeu a fixé la cote à 2,35. Non loin derrière, Max Verstappen (Red Bull) permettrait de gagner 3,65 fois sa mise.

Lance Stroll (Aston Martin) est le 13e pilote le mieux coté, de sorte qu’une mise de 10 $ fructifiera à 251 reprises s’il devient le premier Québécois depuis Jacques Villeneuve (1997) à mettre la main sur la couronne mondiale.

S’il vise le sommet, Stroll devra tout d’abord dominer son coéquipier Sebastian Vettel, et c’est loin d’être gagné d’avance. Dans des mises en face à face, le quadruple champion du monde est favori en vertu d’une côte de 1,25, bien moins profitable que celle de Stroll (3,65).

Vettel, auteur du cinquième temps des essais à Barcelone derrière Hamilton, George Russell (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull) et Verstappen, pourrait s’avérer être un choix payant, puisque leur cote est à 151,00 pour le titre.

Le Russe Nikita Mazepin (Haas) est le pilote le moins bien coté, à 2001,00. Il pourrait rater quelques événements, dont le Grand Prix de Grande-Bretagne, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Chez les équipes, Mercedes (1,65), Red Bull (4,00) et Ferrari (4,25) semblent dans une classe à part. McLaren (14,00) a également impressionné en Espagne et pourrait s’inviter dans la lutte.