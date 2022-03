PARENT, Marie-Claire



À Saint-Eustache, le 25 février 2022, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Claire Parent, épouse de feu M. Jean-Claude Lemieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudine (François), Robert (Johanne), Marjolaine (Jocelyn) et Manon (Pierre), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants bien-aimés, ses frères Marcel et Jules, sa soeur Juliette ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les rituels funéraires se dérouleront dans l’intimité de la famille.Elle fut confiée au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l’hôpital de Saint-Eustache.