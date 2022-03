Festival Country: Dierks Bentley et Luke Bryan sur scène

D’abord annoncé pour l’été 2020, le nouveau festival de musique country LASSO pourra finalement prendre son envol avec sa toute première édition, cet été.

Le festival du promoteur evenko (Osheaga, ÎleSoniq) se tiendra les 12 et 13 août au parc Jean-Drapeau.

Pour cette première année, evenko a fait appel à l’auteur-compositeur américain Dierks Bentley, dont le dixième album sortira prochainement. Alors que Bentley sera la tête d’affiche du premier soir, ce sera Luke Bryan qui clôturera la deuxième journée.

Parmi les autres artistes annoncés, Old Dominion sera de passage à Montréal pour la première fois. Le groupe de Nashville a remporté des prix aux ACM Awards et CMT Music Awards en 2020 pour la pièce One Man Band.

La Canadienne Tenille Townes sera présente, elle qui a remporté quatre prix aux Canadian Country Music Association Awards en 2019.

L’auteure-compositrice originaire du Tennessee, Kelsea Ballerini, fait aussi partie des artistes, elle qui a été sacrée Meilleure nouvelle artiste country aux iHeartRadio Awards en 2017.

Du côté québécois, LASSO laissera aussi la place à quelques artistes d’ici dont Matt Lang, Sara Dufour, Five Roses, Brittany Kennell et Léa Jarry.

◆ Pour les infos : lassomontreal.com