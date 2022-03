Inondations en Australie : 200 000 personnes priées d’évacuer

Les services de secours australiens ont ordonné à quelque 200 000 personnes d’évacuer leurs domiciles en raison des fortes pluies, qui se dirigeaient jeudi vers Sydney après avoir fait 13 morts dans le reste du pays.

• À lire aussi: Inondations en Australie: 12 morts, les pluies se dirigent vers Sydney

• À lire aussi: De pire en pire: les conclusions du rapport sur le climat de l'ONU

AFP

Les autorités ont émis une alerte météorologique pour fortes pluies et vents violents visant une bande de 400 kilomètres s’étendant le long de la côte est de l’Australie, y compris la banlieue de Sydney, la plus grande ville du pays (5 millions d’habitants).

Depuis plus d’une semaine, les pluies diluviennes ravagent la côte est, entre les États du Queensland et de Nouvelle-Galles-du-Sud. Dans ce dernier, les autorités ont ordonné jeudi à environ 200 000 personnes d’évacuer, et demandé à 300 000 autres de se préparer à recevoir un ordre similaire prochainement.

« Beaucoup de gens se sont réveillés ce matin pour trouver une grande partie de leur État sous les eaux », a déclaré le premier ministre de Nouvelle-Galles-du-Sud, Dominic Perrottet. « Si vous faites l’objet d’un de ces ordres d’évacuation, partez s’il vous plaît », a-t-il imploré lors d’une conférence de presse.

AFP

La cheffe des services d’urgence de l’État, Carlene York, a mis en garde contre un événement météorologique « difficile à prédire » qui pourrait s’avérer dangereux à Sydney et ses environs.

Le barrage de Warragamba, au sud-ouest de Sydney, qui fournit 80 % de l’eau potable consommée dans la métropole, est au maximum de sa capacité et décharge de l’eau depuis mercredi matin, ce qui a fait monter le niveau des eaux dans plusieurs zones de la ville. Jeudi matin, le pont Windsor, dans l’ouest de Sydney, était presque entièrement submergé par les flots boueux.

Selon Dean Narramore, météorologiste en Nouvelle-Galles-du-Sud, entre 50 et 150 mm de pluie pourraient s’abattre sur Sydney au cours des prochaines heures. « Cela pourrait entraîner des inondations soudaines, dangereuses et susceptibles de mettre des vies en danger », a-t-il averti.

AFP

L’Australie est durement touchée ces dernières années par le changement climatique : les sécheresses, les feux de brousse meurtriers, les épisodes de blanchiment de la Grande Barrière de corail et les inondations y sont de plus en plus fréquents et intenses.

« L’Australie est en première ligne d’un sévère changement climatique », a déclaré Hilary Bambrick, experte en environnement à l’Université technologique du Queensland. « Les températures augmentent plus vite en Australie qu’en moyenne dans le monde, et des températures élevées signifient que l’atmosphère retient plus l’humidité, et donc que les événements pluvieux deviennent plus extrêmes », a-t-elle expliqué.

À voir aussi