L’Avalanche ensevelit tout sur son passage

Les nostalgiques des Nordiques de Québec peuvent continuer de rêver à ce que serait le hockey de la Ligue nationale dans la Vieille Capitale actuellement en constatant les succès de l’Avalanche du Colorado cette saison.

• À lire aussi: Ça va très mal pour Brendan Gallagher

• À lire aussi: Le CH se tire dans le pied

En disposant des Islanders de New York au compte de 5 à 3, mardi, la formation de Denver est devenue la première équipe du circuit Bettman à atteindre le plateau des 40 victoires en 2021-2022. Elle a eu besoin de seulement 54 rencontres pour y parvenir, ce qui constitue le deuxième plus bas total de l’histoire; seuls les Capitals de Washington (53) ont fait mieux, soit en 2015-2016.

Dans les rangs de la troupe de l’instructeur-chef Jared Bednar, tout est au beau fixe. Nathan Mackinnon a marqué dans chacun de ses cinq derniers duels. Cale Makar est au cœur d’une série de neuf affrontements avec au moins un point, pendant laquelle il a accumulé 14 mentions d’aide. Le gardien Darcy Kuemper affiche un dossier éloquent de 27-6-2 et son taux d’efficacité est de ,919.

La confiance règne dans le vestiaire et sur le banc. D’ailleurs, les «Avs» n’ont pas paniqué en dépit d’un retard de 3 à 2 après 40 minutes, mardi. Ils dominent la ligue avec 18 gains obtenus à la suite d’une remontée et ont orchestré 10 retours décisifs en troisième période cette saison.

«Nous avons beaucoup d’assurance ici. Le pointage au début du dernier vingt importe peu, que ce soit une avance ou un retard d’un but. Nous croyons pouvoir gagner, a déclaré au quotidien "Denver Post" l’attaquant J.T. Compher avant le match de mardi. Une bonne partie de ce groupe est réuni depuis longtemps et nous avons trouvé le moyen de gagner ces rencontres. Ainsi, on a confiance d’avoir une chance de l’emporter si on peut continuer à jouer de la façon requise ou à notre niveau habituel au troisième tiers.»

Des matchs serrés à aller chercher

Le Colorado est très bien placé pour finir au sommet du classement général une deuxième fois d’affilée. Pour ce faire, il est primordial d’empocher les victoires serrées et le club semble s’en faire une spécialité, comme il l’a montré récemment en triomphant 3 à 2 face aux Golden Knights de Vegas à leur sortie précédente.

Ainsi, il n’y a pas de place au découragement au sein du groupe. «Nous nous améliorons de ce côté à chaque année, a affirmé le Québécois Samuel Girard. Même si nous perdons avec 10 minutes à écouler en troisième, nous continuons de la bonne manière. Ce n’est jamais fini tant que le cadran n’indique pas zéro. On n’abandonne pas. On poursuit la pression et c’est ce qu’on a réussi contre Vegas. Nous n’avons pas forcé le jeu, nous avons simplement attendu jusqu’à ce qu’il y ait une ouverture.»

L’Avalanche visitera les Coyotes de l’Arizona, jeudi.

À voir aussi