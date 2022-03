Le mirage des conservateurs québécois

Les manifestations des camionneurs, mais surtout, le congédiement d’Erin O’Toole qui en a découlé, auront mis au grand jour ce que le Parti conservateur du Canada (PCC) tentait de cacher depuis longtemps.

Droite libertarienne et fondamentaliste

Ce parti est désormais un refuge non plus de militants épars, mais de gens influents et extrémistes de la droite proarmes et propétrole, de fondamentalistes chrétiens antiavortement et créationnistes auxquels s’ajoutent maintenant, des élus qui n’ont plus peur de soutenir les actions du mouvement complotiste associé à la mouvance QAnon et trumpiste.

Du temps de Harper, ces courants néo-conservateurs qui flirtent avec l’extrême droite n’étaient qu’une frange minoritaire et isolée au PCC. Dorénavant, ces idéologues sont décomplexés et s’affichent ouvertement. Trump les a inspirés.

Aux nostalgiques du PCC de Mulroney, il est temps de faire preuve de lucidité. Les restants idéologiques de l’Alliance canadienne acoquinée à la droite religieuse ont pris le dessus.

O’Toole pas assez à droite

Il est peut-être brutal de réaliser qu’O’Toole n’aurait jamais été élu chef s’il n’avait pas fait des courbettes pour séduire cette droite sociale.

Deuxio, bien qu’Erin O’Toole soit clairement de droite, loin du centre, il a été éjecté à titre de chef, car il a voulu recentrer le parti et voulait garder ses distances face au convoi d’Ottawa.

Depuis une décennie, quand certains osaient s’inquiéter et dénoncer plusieurs dérives de membres conservateurs sur des positions de la droite sociale, notamment antiavortement/pro-vie, proarmes, religieuse fondamentaliste, anti-homosexuelle, démesurément propétrole ou climato-sceptique, ils se faisaient rabrouer et taxer de mauvaise foi. Ils se faisaient dire qu’ils accordaient de l’attention à des minorités.

Le problème, c’est qu’en laissant la minorité s’installer, elle est devenue majoritaire.

Les leaders actuels conservateurs s’alignent sur l’extrême droite. Les conservateurs québécois cherchent à résister, certes, mais ils ne devraient pas tenter de nous faire croire, comme ils le font depuis des années, que nous fabulons quand nous exposons les dérives et durcissements de leur parti.