Patrick Kane veut terminer sa carrière à Chicago

Les Blackhawks de Chicago ont enfin trouvé leur nouveau directeur général et il semble que l’équipe doive désormais amorcer une reconstruction pour retrouver le droit chemin. Patrick Kane aimerait faire partie des plans pour le futur, lui qui aura besoin d’un nouveau contrat sous peu.

Le 9 juillet 2014, Kane et le capitaine Jonathan Toews avaient signé des prolongations jumelles de huit ans et 84 millions $. Celles-ci viendront à échéance au terme de la saison 2022-2023 et les deux hommes auront alors 34 ans.

Kane a commenté mercredi la nomination de Kyle Davidson, dont on a retiré l’étiquette «intérimaire» à son titre de DG. L’Américain a envie de terminer son parcours dans la ville des vents, mais il sait qu’il n’est pas à l’abri d’une décision d’affaires.

«J’aime Chicago, j’aime la ville, j’aime les amateurs, l’organisation a toujours été géniale avec ma famille et moi, alors il n’y a pas grand-chose que je n’aime pas ici», a-t-il mentionné en conférence de presse.

«Je sais que dans l’industrie, il n’y a pas beaucoup de gars qui ont joué toute leur carrière avec la même équipe, alors ce serait un honneur et un privilège de le faire, mais nous verrons ce qui se passe», a ajouté Kane, avouant ne pas avoir eu de discussion sur son futur avec Davidson.

Bien qu’il soit toujours au sommet de son art, l’ailier droit fait partie des rumeurs de transactions, comme le gardien de l’équipe Marc-André Fleury. En 50 rencontres, Kane a marqué 16 buts et ajouté 37 mentions d’aide pour 53 points.

Avec 1141 points en carrière chez les «Hawks», le premier choix au total du repêchage de 2007 est sur le point de devancer Bobby Hull (1153) au deuxième rang de l’histoire de l’équipe. Le légendaire Stan Mikita reste loin devant, avec ses 1467 points.