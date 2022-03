Prix record à la pompe à Rimouski

Le prix à la pompe a franchi un record à Rimouski en atteignant 1,78 $ le litre, mercredi, dans la foulée de la hausse de la demande mondiale et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ce record risque cependant d’être battu à nouveau rapidement, avertissent des experts qui ne croient pas que la facture va redescendre de sitôt.

«C'est sûr qu'il va avoir un manque à gagner dans le pétrole. [Ça] va contribuer certainement à une augmentation du prix des biens qu'on va acheter», a affirmé Normand Mousseau, professeur à l'Université de Montréal.

Pourtant, CAA-Québec établit le prix réaliste pour un litre d'essence ordinaire au Bas-Saint-Laurent à 1,69 $ le litre, soit une différence de 9 cents avec le prix réel.

Des résidents doivent faire des sacrifices. Certains ont confié, au micro de TVA Nouvelles, qu'ils ont dû couper sur des transports non essentiels, tandis que d'autres ont dit faire des sacrifices au niveau de leur épicerie.

«Le prix de l'essence pèse sur la classe moyenne et les moins nantis. Présentement, on a de nombreuses taxes sur l'essence, notamment une taxe d'accises fédérale de 0,10$/L, et une taxe provinciale sur le carburant de 19 cents le litre», a commenté Miguel Ouellette, un expert de l'Institut économique de Montréal.

Des experts estiment que le prix à la pompe pourrait franchir le cap des deux dollars le litre d'ici quelques mois.

