Quarts-arrières: le charisme de Malik Willis opère

INDIANAPOLIS | La cuvée de quarts-arrières en vue du repêchage ne semble pas particulièrement relevée cette année, mais les qualités athlétiques de Malik Willis suscitent l’engouement. Mercredi, au Combine à Indianapolis, c’est sa personnalité qui lui a fait marquer des points.

Évidemment, personne ne devient un partant de qualité dans la NFL en faisant preuve de répartie. Il n’en demeure pas moins que dans une ère aseptisée où chacun doit livrer un discours presque robotique, la candeur de Willis devant les médias a clairement détonné.

Bien plus important encore, le quart-arrière de l’Université Liberty aurait littéralement charmé les équipes qui l’ont fait défiler en entrevue, selon les bruits qui courent dans les couloirs au Combine.

Willis n’a évidemment pas œuvré pour un programme majeur. Même s’il est un athlète hors pair doté d’un bras canon, il est facile de remettre en cause certaines prises de décisions douteuses et son manque de précision.

«Il y aura toujours quelqu’un pour penser que tu n’es qu’un déchet», a lancé sans détour le pivot. Tout le monde a des opinions sur toi et si tu ne fais que penser à toutes ces opinions qui circulent, tu ne seras jamais heureux. J’ai choisi d’être heureux et de me laisser affecter seulement par les opinions des gens que je respecte et en qui j’ai confiance.»

Attitude zen

Dans l’exercice médiatique, les joueurs vont souvent répondre en fonction de plaire à la masse, particulièrement les quarts-arrières appelés à devenir le visage d’une franchise.

En ce sens, de par son attitude ultra détendue et ses réponses qui ne visent à gagner aucun concours de popularité, Willis semble être un oiseau rare.

«Ça reste un jeu. Il ne faut pas trop se stresser. La vie, elle, peut être stressante. Toutes sortes de situations peuvent survenir. Sur le plan du football, je ne peux qu’être reconnaissant de jouer à un jeu que tout le monde veut voir», a-t-il expliqué.

Réponses amusantes

À plusieurs reprises durant son bain médiatique, Willis a suscité les rires. Notamment, lorsqu’il s’est fait demander dans quel type d’attaque il se voyait le mieux.

«Dans une attaque qui marque des points!», a-t-il répondu.

Même chose quand il s’est fait questionner sur ses objectifs.

«Je veux juste me retrouver quelque part et faire ma place sur une équipe. Je déteste avoir de grands objectifs et ne pas pouvoir les atteindre. Je ne suis pas comme tous ces gars qui disent qu’ils veulent être recrue de l’année, mais qui n’ont jamais joué un match dans la NFL. Ça sonne tellement bizarre!», a-t-il souri.

En grandissant, une quantité innombrable de joueurs ont rêvé à la NFL. Encore une fois, ce n’est pas exactement le cas de Malik Willis.

«Je trouvais le football plutôt ennuyant!», a-t-il rigolé.

Et quand donc a-t-il commencé à s’y intéresser davantage? «Quand je suis devenu bon», a-t-il répondu du tac au tac.

Sa personnalité séduira les uns et éloignera les autres. Au Combine, Willis participera aux exercices de passe, mais ne courra pas.

Pickett sous la loupe

Willis fait partie des quarts-arrières qui figurent parmi les premiers qui devraient être sélectionnés, tout comme Kenny Pickett, de l’Université de Pittsburgh. Ce dernier se désole d’ailleurs d’entendre à répétition que la cuvée de cette année est faible.

«Chacun a droit de s’exprimer, mais je crois qu’il y a d’excellents quarts-arrières. On verra bien plus tard», a-t-il dit.

«Je pense que je devrais être le premier choisi. Le fait de savoir comment gagner est la clé. Tout mon travail des dernières années a culminé la saison dernière. Ce n’est pas arrivé du jour au lendemain. Je proviens d’un système pro et je pense que ça va m’aider à m’adapter rapidement», a-t-il plaidé.

Pickett avait été très discret à Pittburgh lors des dernières années avant sa superbe saison senior l’automne dernier (42 touchés, 7 interceptions). S’il est considéré comme le pivot le plus prêt à faire le saut dans la NFL, des points d’interrogation subsistent. Les analystes se questionnent sur le fait qu’il n’ait connu qu’une bonne saison et signe que tous les détails sont analysés, la petite taille de ses mains soulève des inquiétudes.

«C’est une histoire qui a fait bien plus parler les medias que les clubs de la NFL. Je n’en ai pas vraiment entendu parler dans mes entrevues avec les équipes. Je pense que ce qui me définit, c’est ma vidéo. Il y a plusieurs matchs dans ma carrière que les gens peuvent aller voir», a rappelé celui qui entend prendre part aux différents tests physiques au Combine.

Corral veut faire ses preuves

De son côté, Matt Corral, qui a connu de bons moments avec Ole Miss, doit répondre à des questions sur sa durabilité et surtout, sur le fait que l’attaque dans laquelle il a évolué a misé régulièrement sur des concepts de jeux d’option.

Se remettant d’une blessure à la cheville subie lors du Sugar Bowl, il ne sera pas des épreuves physiques.

«Je suis ici pour démontrer aux équipes lors de mes entrevues que j’ai une très bonne compréhension du jeu. Le fait que nous avons utilisés beaucoup de concepts d’options ne signifie pas que je ne sais pas lire les formations défensives. Je veux démontrer que ce qui me distingue des autres, ce sont mes aptitudes de leader, ma compréhension du jeu et mes habiletés physiques.»

