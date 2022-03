Société de transport de Laval: les chauffeurs d’autobus se rebiffent

Le conflit syndical à la Société de transport de Laval (STL) se corse, alors que les chauffeurs d’autobus maintiennent la pression et saisissent le conseil municipal.

Le Syndicat des chauffeurs de la STL a manifesté mardi soir devant le conseil municipal qui tenait sa première réunion en présentiel depuis deux ans, interpellant les élus sur le «danger» qui pèse sur le service de transport collectif à Laval.

Porteur d’un mandat de grève, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP 5959) déplore la lenteur des négociations qui trainent depuis deux ans sans parvenir à renouveler encore la convention collective.

«Au moment des élections, le maire a pris la posture du maire de la transition écologique. On est là pour lui rappeler qu'il n'y a pas de développement durable sans transport public», a indiqué par communiqué Patrick Lafleur, président du Syndicat des chauffeurs de la STL.

«Entre 2020 et 2022, en pleine période de pandémie, le coût associé à l'administration de la STL a augmenté de presque 20 %. Qui a été embauché et pourquoi? On devrait plutôt investir pour rendre le service plus fiable et davantage efficace afin d'attirer plus de passagers», a-t-il ajouté.