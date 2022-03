Un boycottage sans précédent

Le géant Netflix a mis sur pause tous ses projets de tournage et d’acquisitions en Russie, rejoignant ainsi un mouvement de boycottage culturel mondial qui atteint des proportions jamais vues, selon la directrice du Département de l’histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal.

Chef d’orchestre congédié en raison de ses liens avec Vladimir Poutine, concerts de vedettes occidentales annulés et sorties de films retardées en Russie, participation russe compromise à la Biennale de Venise : chaque jour, une nouvelle tuile s’abat sur la culture russe en réaction à l’invasion de l’Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine.

« Il semble se passer quelque chose de particulier, analyse Marie Fraser, de l’UQAM. Dans l’histoire, de tels gestes posés par des artistes sont restés isolés. Alors qu’ici, au contraire, on voit une mobilisation de la communauté artistique internationale. Je pense que c’est un phénomène nouveau. »

Courage

Spécialiste de l’art contemporain, Marie Fraser a été particulièrement touchée par la décision des artistes russes de renoncer à participer à la Biennale de Venise, qui doit s’ouvrir le 23 avril.

« C’est un geste politique et courageux », a-t-elle signalé à propos de ce boycottage qui entraînera la fermeture du pavillon de Russie pour toute la durée de l’événement, jusqu’au 27 novembre.

« En posant ce geste, les artistes russes déclarent s’opposer à l’invasion de l’Ukraine, et s’opposer au régime, en Russie, c’est mettre sa sécurité et sa vie en danger. C’est pour cette raison que c’est un geste extrêmement courageux », insiste Mme Fraser.

Opposantes notoires à Vladimir Poutine, les membres du groupe punk rock russe Pussy Riot ont aussi dénoncé haut et fort la guerre en Ukraine.

« Fuck Poutine. J’espère qu’il va bientôt mourir », a dit la chanteuse Nadya Tolokonnikova lors d’un concert à New York, samedi dernier.

L’artiste militante a aussi fait part de son intention de lever une somme de 3 millions de dollars pour soutenir la résistance ukrainienne.

Retrait de Spotify

Pour sa part, Spotify a annoncé, en soirée mercredi, la fermeture de son bureau en Russie, de même que le retrait des contenus commandités par l’État soviétique. Le service demeure offert aux abonnés.

La société procède également à l’examen « des milliers d’épisodes de podcast depuis le début de la guerre ».

– Avec AFP