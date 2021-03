Une excellente alternative au MBA

Diriger une entreprise ou être un gestionnaire demande une foule d'aptitudes qu'il est parfois difficile de développer dans un contexte où les prises de décision s'enchaînent rapidement. Il peut donc être ardu pour un leader de libérer du temps de qualité afin d'entamer une démarche en vue de l’obtention d’un diplôme de MBA Exécutif.

L'Institut de leadership propose un programme de Certification en leadership et habiletés de direction conjointement avec la Formation continue de l’Université Concordia, qui est actuellement la formation en leadership destinée aux cadres et aux dirigeants la plus populaire au Québec.

Comptant plus de 2000 diplômés depuis les 7 dernières années, cette formation condensée en 45 heures – et réunissant plus de 12 intervenants – permet de bonifier grandement les capacités des gestionnaires de tous les niveaux.

« De nos jours, tout se passe à la vitesse de l'éclair, affirme le président et cofondateur de l'Institut de leadership, Éric Paquette. Et avec les contraintes de la vie familiale et un emploi du temps bien chargé, les gestionnaires n'ont pas toujours le temps de s'investir à fond dans un programme de deux ans. Notre formation, orientée sur la pratique, a pour but de permettre aux participants de mettre rapidement en application les notions présentées par nos experts chevronnés. »

Cette formation en leadership traite entre autres de mobilisation d'équipe, de coaching, d'intelligence émotionnelle, d'habiletés de communication, d’innovation et créativité, de courage managérial ainsi que d'habiletés politiques et d'influence. Elle est actuellement offerte en mode virtuel sur Zoom à raison de deux demi-journées par semaine pendant six semaines consécutives.

Sans conteste, les divers formateurs de l'Institut de leadership savent habilement mettre à profit leur vaste expérience du monde des affaires. Des personnalités réputées enrichissent d'ailleurs l'apprentissage des participants en leur faisant part de leur vision, de leurs connaissances et de leur savoir-faire.

Par exemple, l'Institut a eu la chance de recevoir, au cours des dernières années, Monique Leroux, Alain Bouchard, Pauline Marois, Serge Godin, Pierre Marc Johnson, Pierre Bruneau, Alain Lemaire, Marie-Josée Richer, Dany Dubé, Charles Sirois, Lorraine Pintal, Bruny Surin, Nicolas Duvernois et Lise Watier.

« Nous sommes nés d'une conviction : pour former des leaders, il faut des leaders. Et nous avons choisi des leaders expérimentés parce que rien ne vaut la force de l'expérience. Des gens d'action qui aident chacun des participants à évoluer dans sa propre direction », explique M. Paquette.

Les intervenants viennent de divers horizons professionnels, ce qui permet aux participants de profiter d'une variété d'opinions et de savoirs. Si vous êtes un gestionnaire contraint par le temps, le programme de Certification en leadership et habiletés de direction saura certainement satisfaire vos attentes.

L'Institut de leadership offre également d'autres programmes, dont la Certification en stratégie, la Certification en marketing et communication, la Certification en gestion de transfert d'entreprise, le programme Femmes Leaders et le programme court en leadership.

Pour en savoir plus sur les formations et pour vous inscrire, consultez le site Web de l'Institut de leadership.