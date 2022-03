UNICEF en Ukraine: «Les premières victimes sont les enfants»

L’invasion de la Russie par l’Ukraine depuis la semaine passée et les combats qui s’intensifient ont des conséquences directes sur les enfants ukrainiens, qui sont « les premières victimes» de ce conflit, selon Philippe Cori, directeur régional d’UNICEF en Europe.

Si l’UNICEF est présent sur les lieux depuis l’invasion de la Crimée par la Russie, il y a maintenant huit ans, le directeur régional a affirmé que la situation a pris une autre tournure lorsqu’il était présent sur place en décembre dernier.

«J’ai vu la détresse des familles, des enfants, dès qu’il y a des bombes, des coups de feu qui étaient déjà là», a-t-il témoigné en entrevue mercredi à LCN.

Une équipe de 150 personnes de l’organisme est répartie sur l’ensemble du territoire ukrainien, mais aussi à certains postes frontaliers où les familles tentent de fuir le pays.

«Nous sommes en train de mettre des points bleus en Roumanie, en Pologne, en République slovaque, en République tchèque et également en Moldavie», a-t-il soutenu, précisant que les points bleus sont des points de rencontre pour les familles.

L’UNICEF assure ainsi la distribution de l’eau et de fournitures essentielles, ainsi que des jouets pour les enfants.

«Le plus important, dans l’immédiat, c’est le soutien psychologique pour les enfants. C’est 7,5 millions d’enfants en Ukraine qui sont traumatisés par ce conflit, certains ont déjà perdu la vie, d’autres sont blessés, d’autres sont coincés dans des abris», a expliqué M. Cori.

L’organisation a également mis en place des points de référence pour la santé et l’éducation, alors qu’une épidémie de polio et une de rougeole commençaient en Ukraine. «On était en train de travailler sur les campagnes de vaccination. On essaye de continuer partout où l’on peut», a-t-il assuré, ajoutant qu’il ne faut pas oublier ceux affectés par la COVID-19.

«C’est maintenant qu’il faut donner, c’est maintenant qu’il faut avancer», a rappelé M. Cori, tout en remerciant les Canadiens qui donnent à l’organisme.

