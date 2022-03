FILION, Nicole



À Terrebonne, le 23 février 2022, est décédée, à l’âge de 74 ans, Nicole Filion, épouse de feu Julien Michaud.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Ouassila) et Guylaine (Yvon), ses quatre petits-enfants Stéphanie (Yanick), Karolan (Symon), Ismail et Yasmine, ses arrière-petits-enfants Émerik, Kylian et Timothy. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Michelle (Richard), son frère Richard (Monique), sa belle-soeur Lisette (Gaston) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au :6700 Beaubien Est., Montréal, QC, H1M 3E3,dimanche 6 mars 2022 de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu en la chapelle du complexe à 16h.