CLOUTIER, Pierre



De Laval, le 28 février 2022, à l'âge de 70 ans est décédé M. Pierre Cloutier, fils de M. Denis Cloutier et de Mme Thérèse Locas.Précédé de sa tendre épouse feu Francine Dupras, il laisse également dans le deuil son frère Michel, ses soeurs, Louise (Robert), Lucie (Réjean) et Nicole (Paul), ainsi que sa belle-famille dont sa belle-mère Mme Huguette Lanoix Dupras, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 6 mars de 10h à 12h et de 13h30 à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h00 au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Sclérose en plaques.